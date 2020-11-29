أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن السلام يعد دفعاً للفترة الانتقالية، وإسقاط صوت البندقية هو حلم لكل السودانيين.
وأشار إلى أن السلام يتم في ظروف إقليمية ودولية مُعقّدة، على رأسها شح الموارد لتنفيذ السلام ومتطلبات من أكبر التحديات، وتابع: “لكننا واثقون بقدرتنا على تنفيذ متطلباته”.
في وقت قال فيه رئيس الوزراء، إن البعثة الأممية في “براحات” الفصل السادس.
وأشار وفق صحيفة السوداني إلى أنّ المرحلة الثانية من السلام تتمثل في توقيع السلام مع عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو, بينما عد مخرجات اللقاء مع الحلو في إثيوبيا مثل خارطة طريق لمعالجة المشاكل العالقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: واثقون بقدرتنا على تنفيذ متطلبات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.