رئيس الوزراء: لا اتجاه لتعويم الجنيه

أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأحد، عدم وجود اتجاه لتعويم الجنيه وقال حمدوك خلال لقاء بالتلفزيون القومي يجرى الآن، إن قطاع الذهب لديه إمكانية معالجة خلل شُح العملة، لكنه مثل كل القطاعات يُعاني مشكلات ويحتاج للهيكلة، هناك قدرٌ كبيرٌ جداً من التهريب وحتى الذي يتم تصديره عائداته لا ترجع.
وأضاف وفق صحيفة السوداني : “نريد وصفة تخصّنا، واتفقنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن سلعتين وتوجيه ذلك الدعم إلى 6 سلع أخرى”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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