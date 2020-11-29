حمدوك: لجنة إزالة التمكين “لن تُحل”

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن لجنة تفكيك نظام 30 يونيو, واحدة من أميز إنجازات الثورة وحققت الكثير, و”استفدنا كثيرا من الأموال والمعدات التي قامت باستردادها في مشروع الجزيرة ومواجهة السيول وغيرها”.
وأضاف في حوار تلفزيوني إليوم وفق صحيفة السوداني : “نتمنى دعمها لمواصلة القيام بأدوارها، في وقت أكد فيه بأن لجنة إزالة التمكين “لن تُحل”، وتابع: “إذا في سلبيات صاحبت عملها سيخضع للتشاور ومعالجته حتى تؤدي عملها بشكل صحيح.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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