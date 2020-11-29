قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّ سياسة رفع الدعم أصعب قرار اتخذته الحكومة، وذكر أن الحكومة لا تتحدث عن رفعه بل ترشيده، وهنالك 8 سلع يتم دعمها حالياً.
وأضاف: “قررنا رفع الدعم عن سلعتين وباقي السلع تظل مدعومة”، مشيراً إلى أن الحكومة بعد رفع الدعم عن السلعتين وضعت بدائل مثل برنامج “سلعتي” وغيرها.
وأكد وفق صحيفة السوداني أن البنزين والجازولين متوفران بقدر كبير جداً و”مفروض تكون مافي صفوف”, بيد أنّ هناك مشاكل إدارية وفساداً وتهريباً نعمل على معالجتها. وقال إنّه من غير المقبول أن يقف الناس لساعات في محطات الوقود، واعداً بمُعالجة أزمة الوقود والصفوف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: “مفروض تكون مافي صفوف وقود” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.