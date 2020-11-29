بعثة جنوب السودان تزور مقر منتخب السودان وتعزي فى الامام الصادق المهدي

في لفتة رائعة قامت رئاسة بعثة منتخب جنوب السودان المشارك في منافسة سيكافا تحت ٢٠ سنة.. قامت بتسجيل زيارة ظهر أمس لمقر أشقائهم بالمنتخب السوداني بفندق CITY Link ، تقدم البعثة الأستاذ مجوك مكور و الأستاذ عماد عباس و الكوتش كابتن سايمون لاعب المريخ السابق ،
و كان في إستقبالهم مرحباً بمقدمهم وفق صحيفة السوداني الأستاذ مامون بشارة ناصر رئيس بعثة المنتخب السوداني و الأستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات و الدكتور وائل يحيى طبيب المنتخبات الوطنية. هذا و قدمت البعثة العزاء في رحيل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق و زعيم حزب الأمة ، و كان للزيارة صدىً طيباً ،
و لاقت ترحاباً كبيراً لما لها من وقعٍ عميق و أثرٍ بالغ في توطيد أواصل العلاقة الحميمة بين الإخوة في البلدين ، هذا و أشادت بعثة السودان بالمنتخب الجنوب سوداني و تقدمت بالتهنئة لرئاسة البعثة الجنوب سودانية على التأهل المستحق لدور نصف النهائي ، و تمنت لها التوفيق و السداد في مشوار البطولة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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