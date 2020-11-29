شداد يوقف قيد ثلاثي المريخ في الكشف الإفريقي

أمر الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بوقف إجراءات قيد ثلاثي المريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس في الكشف الإفريقي للنادي الأحمر، ووجه بعدم رفع الأسماء إلى حين اجتماع لجنة الاستئنافات للبت في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، قضى قرار اللجنة باعتماد تسجيل اللاعبين الثلاثة للمريخ ومعاقبتهم بالغرامة والتعويض وتحويلهم إلى لجنة الانضباط، مع حرمان المريخ من التسجيلات لفترة واحدة، وسيتسبب قرار تعطيل قيد اللاعبين إفريقياً في حرمان المريخ من مجهوداتهم في الدورين التمهيدي والأول.

ومن المتوقع أن يتسبب توجيه شداد في رد فعل غاضب وسط جماهير المريخ التي تتهم شداد باستهداف ناديها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)