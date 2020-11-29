هيئة شؤون الأنصار تنفي اختيار د. عبد المحمود أبو إماماً للأنصار

أكدت هيئة شؤون الأنصار عدم اختيار أي شخص إماماً للأنصار، وأكدت أن مهمة الإمامة فوضت لمؤسسات هيئة شؤون الأنصار، التي تتمثل في مجلس الشورى والحل والعقد والمكتب التنفيذي.
وقال أمين الشؤون الإدارية بالهيئة عبد الرحمن مخاوي بحسب صحيفة المواكب، إن المؤسسات حالياً تمارس دور الإمامة، وأشار إلى أن مؤسسة هيئة شؤون الأنصار كونت في عام 2002 في مؤتمر السقاي، واختارت الإمام الراحل الصادق المهدي إماماً للأنصار، كما اختارت “مجلساً للشورى” والذي بدوره اختار “مجلس الحل والعقد” ومجلس الحل والعقد اختار “المكتب التنفيذي” الذي يرأسه حالياً الأمين العام للهيئة د. عبد المحمود أبو.
وأكد مخاوي أن مسألة اختيار إمام خلفاً للإمام الراحل الصادق المهدي غير مطروح في الوقت الراهن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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