وفد قطري يصل الخرطوم لتقديم التعزية في الإمام الصادق وأمير قطر يهاتف عبد الرحمن الصادق معزياً

وصل صباح اليوم الأحد الخرطوم، وفد رسمي قطري لتقديم واجب العزاء في الفقيد الإمام الصادق المهدي.

وأجرى أمير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني – – اتصالاً هاتفياً أمس بنجل الصادق اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي معزياً في رحيل فقيد الأمة الإمام الصادق المهدي.

وأشار سمو الأمير للأدوار العظيمة الفكرية والسياسية والاجتماعية للفقيد في العالمين العربي والإسلامي، منوهاً الى دعم وسند الإمام الصادق المهدي للدور القطري في عملية السلام بالسودان.

من جانبه، وإنابةً عن الأسرة، شكر اللواء عبد الرحمن الصادق بحسب صحيفةالسوداني، سمو أمير قطر تميم بن حمد على اتصاله ونقل له تقدير الأسرة وجماهير الأنصار ومحبي الإمام على هذه المواساة الكريمة، معرباً عن تمنياته للأمير بموفور الصحة والعافية والتوفيق، ومتطلعاً لأدوار قطر الإيجابية في دعم السودان وقضاياه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)