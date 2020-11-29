شاهد بالفيديو: كلمني ياحلو العيون..تحكي واقع مرير عاشه أب بعد فقدان إبنته

يروى أن قصة أغنية كلمني ياحلو العيون حدثت لأحد أقرباء الشاعر التجاني حاج موسي الذي إنفصل عن زوجته تاركاً معها ابنته الصغيرة وغادر للقاهرة حيث كان يراوده الحنين يوماً تلو الآخر وهو بعيداً عن ابنته ،ولكن ذات يوم جاءه خبر مرض ابنته وطلب منه العوده لرؤيتها ،فعندما حضر للسودان إتجه إلى منزل زوجته ولكنه تفاجأ بوقوف الناس أمام المنزل وعندما وصل شاهد جنازة ابنته فلم يكن لديه خيار سوى الإمساك بها وزرف الدموع حزناً واشتياقاً لابنته التي لم يرها منذ فترة من الزمن. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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