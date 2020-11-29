توظيف ( 100 ) من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لصالح نظام الأسر البديلة بالمايقوما

أعلنت الأستاذة عالية محمد عوض الكريم مدير الوحدة الفنية لنظام الرعاية الأسرية البديلة بوزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم عن توظيف ( 100) من الباحثين الإجتماعيين والنفسيين بالتعاون مع اليونسيف لصالح نظام الرعاية الأسرية البديلة .

جاء ذلك خلال مخاطبتها صباح اليوم ( الأحد ) فاتحة أعمال ورشة رفع وبناء قدرات الإختصاصيين الإجتماعيين بالرعاية الأسرية البديلة ( الدعم النفسي والإجتماعي )التي نظمتها الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية بوزارة التنمية الإجتماعية وأوضحت عالية أن الورشة تأتي ضمن سلسة من الدورات والورش من أجل ترقية الأداء المهني والمعرفي للكادر العامل بنظام الأسر البديلة بالمايقوما مقرةً بوجود بعض القصور والمشاكل التي تصاحب عمل إدارة الأسر البديلة في بعض جوانب عملها واعدةً بتزليلها وتلافيها في مقبل الأيام بما يضمن حياة وعيش كريم لكل الأطفال في الرعاية الأسرية البديلة.

من جانبه أوضحت الأستاذة/ ماريا حسن محجوب منسق الورشة أن الورشة تستمر لمدة خمسة أيام يتعّرف من خلالها المتدرب على مراحل نمو الطفل اليافع ومهارات الإتصال والحوار مع الأطفال وكيفية تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأطفال اليافعين في مناطق وحالات الطوارئ وأن الورشة تستهدف الباحثين الإجتماعيين والنفسيين العاملين بنظام الأسر البديلة بالمايقوما ومحليات الولاية السبع .

الخرطوم : 2020/11/29م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)