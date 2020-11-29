أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء أس يرافقه قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو واجب العزاء في فقيد البلاد ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي .



وعدد الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزله بام درمان ، مآثر وتضحيات الامام الصادق المهدي ومساهماته الوطنية في كافة المجالات خاصة السياسية والفكرية ، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين ،وان يلهم آله وذويه ومعارفه والشعب السوداني الصبر في فقده الجلل .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. النائب الأول يؤدي واجب العزاء في فقيد البلاد الصادق المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.