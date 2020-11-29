صقور الجديان يتقدم درجه في تصنيف فيفا

حقق المنتخب الوطني (صقور الجديان) تقدماً في التصنيف الدولي الصادر عن مركز الإحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIF، حيث احتل المركز 127، متقدماً مركزاً واحداً عن مركزه السابق 128، والذي جلس عليه لفترة طويلة بأمر توقف النشاط عالمياً بداء كرونا، حيث غاب التباري الدولي في الفترة من مارس إلى يوليو في العام الحالي 2020م.

وكان المنتخب قد خاض ست مباريات دولية تحضيرية منها مباراتان في أيام الفيفا أمام تونس وتوغو (9) و (12) أكتوبر الماضي؛ وفيها خسر من الأول وتعادل مع الثاني، وفي تصفيات أمم أفريقيا لنهائيات الكاميرون خسر وفاز على المنتخب الغاني يومي (12) و (17) نوفمبر الجاري، وجاء تقدم صقور الجديان بحسب صحيفة الصيحة، على حساب منتخب توغو الذي واجه المصري في التصفيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)