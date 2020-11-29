شاهد بالفيديو.. “درمة” يثير ضجة غير مسبوقة في لحظات دفن الصادق المهدي.. يصرخ أمام الجموع (تراب الإمام براهو تعقيم) ونشطاء ساخرون (تراب الإمام لقاح جديد للكورونا)

أثار حفار القبور السوداني الشهير عابدين الخضر درمة ضجة اسفيرية غير مسبوقة في يوم دفن زعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي الذي توفي يوم الخميس بدولة الإمارات العربية المتحدة وتم دفنه يوم الجمعة بالخرطوم.

عابدين خضر محمود عبدالرحمن الشهير ب(درمة) والذي يعد من أشهر حفاري القبور و دفن و تكفين الموتى في السودان, تولى دفن الإمام الصادق المهدي رفقة عدد كبير من أنصار المهدي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن إثارة الجدل جاءت بعد حديث درمة للجموع والحشود التي كان تقف أمام قبر المهدي, حيث رد درمة على بعض المطالبين بالتعقيم بسبب الازدحام, وكان رده (تراب الإمام هو زاتو تعقيم).

جملة درمة كانت كفيلة بإطلاق أكبر سخرية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, حيث سخر ناشطون من تصريحه بنشر صورة دواء كتبوا عليه (تراب الإمام لقاح جديد لعلاج كورونا والوقاية منها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)