المريخ يبدأ مشوار الأبطال أمام أوتوهو الكنغولي اليوم

يحل المريخ بطل الدوري الممتاز ضيفاً عصر اليوم على فريق أوتوهو الكنغولي وذلك لحساب ذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا للأندية، حيث غادر المريخ بقيادة طاقم الجهاز الفني بأكمله و”21″ لاعباً تم اختيارهم عقب المران الأخير الذي أجري بالخرطوم، وكان الصادق مادبو قد غادر مبكرًا إلى الكنغو للترتيب والإعداد للبعثة على الرغم من أن الفريق لن يمضى فترة طويلة، هناك وأدى المريخ تدريبًا الجمعة وسط اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة الجهاز الفنى.

واختتم بتدريب آخر أمس السبت على الملعب الذي سيستضيف المباراة التي ستلعب عصراً، وبحسب صحيفة الصيحة، قد وضع المدير الفني للفريق ــ والذي تسلم المهمة قبل أيام من مغادرة البعثة إلى الكنغو، وأشرف على تدريبات الفريق ــ وضع آماله في التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة اليوم بينما يتطلع أصحاب الأرض للاستفادة من الظروف التي يمر بها الفريق وتأخر استعداده للمواجهة وبعض الارتباك الذي يعانيه إداريًا وفنياً لتحقيق نتيجة إيجابية بعد أن أكمل الإعداد ووضع الترتيب للمباراة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)