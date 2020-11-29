مناع: زين تسرق في أموال الشعب السوداني صباحاً ومساءً

أعلن عضو اللجنة العليا لإزالة التمكين د. صلاح مناع تحديه لشركة الاتصالات “زين” ووصفها بالفاسدة، وقال إن من يدافعون عنها مستفيدون من منح وامتيازات الشركة، وقطع بإمتلاكه لمعلومات ومستندات تؤكد تورط شركات وعلى رأسها زين، وزاد، “زين بتسرق في أموال الشعب السوداني صباحاً ومساءً”.

مؤكداً أنهم كقيادة سياسية تقع على مسؤوليتهم استرجاع حقوق الشعب، وقال مناع بحسب صحيفة المواكب، إن من يروجون لشائعة القبض عليه، هم بعض من منسوبي النظام البائد، وأضاف أنه حر طليق.

وأبدى مناع استغرابه عن ما يقال عنه، لجهة أنه ليس بفاسد ولا متهم في قضايا أخلاقية، وتحدى كل من لديه ضده مستند بمواجهته، واصفاً ما يشاع عنه بأنه حرب على لجنة إزالة التمكين وعلى الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)