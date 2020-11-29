حشود عسكرية جنوبية تتوغل داخل الأراضي السودانية

قالت مصادر عسكرية حدودية بمنطقة غرب قلي محلية التضامن بولاية النيل الأزرق، إن قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان تساندها مليشيات من شمال أعالي النيل، توغلت بأعداد ضخمة إلى داخل الحدود السودانية في منطقة البيبنيس وأحدثت حالة من الرعب والفزغ وسط العاملين وأصحاب المشاريع الزراعية في الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان، واعتبرته المصادر العسكرية تحدياً سافراً لرمزية السيادة الوطنية، وطالبت بضرورة الردع والحزم الشديدين.

وقال عدد من مزارعي الشريط الحدودي بحسب صحيفة المواكب، إن احتشاد القوات الجنوبية والمليشيات التابعة لها على الحدود وقيامها بطلعات تتوغل من خلالها داخل مشاريعهم الزراعية التي تبلغ مساحتها 700 ألف فدان أدى إلى زعزعة العاملين الذين يقومون هذه الأيام بحصاد انتاج الموسم الزراعي من محاصيل الذرة والدخن.

مطالبين القوات المسلحة السودانية وقيادة الجيش بالتدخل العاجل لتأمين حصاد الموسم الزراعي وتأمين قوت البلاد خاصة، وأشاروا إلى أن هذه المنطقة تعد من أكبر المناطق الزراعية ذات الكثافة الإنتاجية العالية، وتمثل ركيزة أساسية ودعامة لتأمين الأمن الغذائي ومعاش المواطنين وزيادة الدخل القومي وانعاش الاقتصاد الوطني.

وجدد مزارعو الشريط الحدودي مناشدتهم لقيادة البلاد ممثلة في رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئاسة أركان القوات المسلحة بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حل جذري لهذه المشكلة التي ظلت تؤرق مضاجع مزارعي الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان بولايات النيل الأزرق، سنار، والنيل الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)