  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

الموت يغيب أبرز جراحي العيون في السودان متأثراً بإصابته بكورونا

تسجيل 15 حالة وفاة بكورونا و336 إصابة جديدة

(حميدتي) يؤدي واجب العزاء في الإمام المهدي

البرهان: مجلسا السيادة والوزراء شريكان في خطوة إنهاء العداء مع إسرائيل

صحيفة صوت الأمة:

برمة ناصر: انعقاد المؤتمر العام للأمة القومي قريباً

ضبط مدافع ومضادات لـ “الدبابات” وألغام بكسلا

زلزال يضرب المجلس المركزي للحرية والتغيير

الصادق الهادي يرحب بدعوة توحيد آل المهدي

صحيفة أخبار اليوم:

وفاة شقيق الرئيس السابق عبد الله البشير وتوضيحات مهمة للنيابة العامة

اعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك عناوين الصحف السودانية كل صباح

إرتفاع مخيف فى إصابات ووفيات كورونا وتعليق الدراسة بجامعة الخرطوم والسودان والأحفاد ووادي النيل

8 أجسام تسحب الثقة من المجلس المركزي لـ (الحرية والتغيير)

استخبارات الدعم السريع تضبط كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة بكسلا

وزارة الصحة تنعى الطبيبان عبدالقادر الساعوري وعثمان عبد الكريم

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام يشهد تخريج دفعات جديدة في جامعة كرري اليوم

بمشاركة السودان .. مناورات (سيف العرب) تختتم فعالياتها بمصر

برمة خلفا للمهدي لرئاسة الأمة وعبد المحمود أبو لإمامة الأنصار

السودان يُسجل (540) إصابة جديدة بـ (كورونا) و (20) حالة وفاة

صحيفة الوطن:

وفاة عبد الله البشير ومنع الرئيس المخلوع من حضور تشييعه

مناع (للوطن): الدولة العميقة وراء إشاعة اعتقالي وتفكيك التمكين لن يتوقف

ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المهربة بولاية كسلا

جامعة الخرطوم تعلن تعليق الدراسة

عملية جراحية ثالثة لأحمد هارون

النيابة العامة توضح تفاصيل حبس وعلاج الراحل عبد الله البشير

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)