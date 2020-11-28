الصحة تعلن تسجيل ( 336 ) حالة إصابة جديدة بكورونا و (15) وفاة

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة و119 حالة تعافٍ. وفق التقريرالوبائي التراكمي ليوم الخميس 26 نوفمبر2020م والذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وسجلت الخرطوم 306 حالات و5 حالات بنهر النيل و2 في كل من (النيل الأبيض وكسلا وبورتسودان)، وحالة واحدة في (الشمالية، شمال دارفور، شمال كردفان، جنوب دارفور والقضارف). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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