(حميدتي) يؤدي واجب العزاء في الإمام المهدي

قام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) بأداء واجب العزاء في فقيد البلاد الإمام الصادق المهدي مساء السبت. وعدّد الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزله بأم درمان، بصحبة قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، عدّد مآثر وتضحيات الإمام الصادق المهدي ومساهماته الوطنية في كافة المجالات خاصة السياسية والفكرية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم آله وذويه وعارفي فضله والشعب السوداني الصبر في فقده الكبير. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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