أمين شعبة مصدري الذهب يحزر من فقدان عائد حصائل الذهب

حذر الامين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى حامد القدال من فقدان العائد من حصائل الذهب لعدم وجود جهات مشتريه لها كما حذر من عودة التهريب بقوه والمتاجره والمضاربه في الوقت الذي يتعالى صوت التنفيذيين بالتصريحات المتضاربه التي تؤثر على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد .

وطالب بآليه واضحة لشراء حصائل عائد الصادر بنظام الدفع المقدم لكل مصدر ذهب بالسعر الحر والموازي، ليأخذ رأس المال دورته كاملة بما يتيح استمرارية تدفقات العملات الصعبه .

واطلق الامين العام وفق ـ”سونا” تطمينات في حالة وضع الاليه والنتائج الايجابية التي تترتب عليه من انخفاض الدولار والدرهم الامارتي، وعزا اسباب ارتفاع الدرهم من 66 و500 جنيه الاسبوع الماضي الى 74 و500 جنيه نتيجة لانعدام مشتري لحصائل الصادر مما اثر على تدفقها .

وناشد القدال السلطات بتأمين حدود السودان وتشديد الرقابة على المواني والمطارات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تدمير الاقتصاد الوطني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)