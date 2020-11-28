تعليق الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

عقد مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا اجتماعاً اسفيرياً السبت لمناقشة مستقبل الوضع الأكاديمي بالجامعة في ظل جائحة كورونا، وحفاظاً على الأبناء الطلاب وحرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا ومستقبلهم الأكاديمي فقد قرر المجلس تعليق الدراسة بالجامعة بالنظام التقليدي اعتباراً من اليوم السبت، على أن تستمر إلكترونياً.

ولن يسمح بتواجد الطلاب في الحرم الجامعي إلا في التواريخ المحددة للامتحانات والتي سوف تنعقد في موعدها حسب التقويم الدراسي المجاز مسبقاً يوم 2020/12/12م، ويستثنى من ذلك الطلاب الجالسون للامتحانات حالياً، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين، وان على السادة عمداء الكليات توفيق أوضاع الطلاب بالنسبة للجانب العملي عقب نهاية الامتحانات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)