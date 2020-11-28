مديرخزان الروصيرص يوضح حقيقة تأثير سد النهضة

قال مدير خزان الرصيرص حامد محمد علي، السبت، إن قيام سد النهضة لم يكن له تأثير كبير على بحيرة خزان الروصيرص وأنه يساعد على تنظيم مياه البحيرة عبر لجنة فنية متفق عليها لتنظيم عملية إستعاضة بحيرة الخزان بالمياه فى فترة مابعد الفيضان، واضاف بأن الخزان يعتمد على المياه من الروافد التى تغذى النيل الأزرق.
واشار الى أن الهدف من المشروع توفير المياه للزراعة وإنتاج الكهرباء وأن الخزان مساعد لخزان سنار من الناحية الجنوبية ومده بالمياه من بحيرة الخزان فى فترات الزراعة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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