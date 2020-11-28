عاجل.. تعليق الدراسة فى جامعة الخرطوم لحين تعزيز الإحترازات الصحية

السبت 28 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قررمجلس عمداء كليات جامعة الخرطوم تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة، بما في ذلك كلية الدراسات العليا، إلى حين تعزيز الاحترازات الصحية ومواصلة الامتحانات المنعقدة حالياً والمعلنة بجميع الكليات ،وذلك فى اجتماع طارئ ، اليوم السبت ، بقاعة بروفيسور عبدالله الطيب بكلية الآداب، للتداول حول الوضع الصحي بالجامعة.



وترأست الاجتماع بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه مديرة الجامعة حيث استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع الصحي الراهن قدمته لجنة مكافحة جائحة كورونا داخل الجامعة أوضحت فيه تزايد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بجانب تصاعد حالات الاشتباه والمخالطة وسط الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، وأشارت اللجنة الى عدم الالتزام بالاحترازات الصحية المعلنة من قبل.

وقرر مجلس العمداء الآتي:- (1) تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة، بما في ذلك كلية الدراسات العليا، إلى حين تعزيز الاحترازات الصحية. (2) مواصلة الامتحانات المنعقدة حالياً والمعلنة بجميع الكليات وفقا للمصفوفة التي تم اعلانها في وقت سابق. (3) على الطلاب التواصل مع عمداء كلياتهم فيما يتعلق بترتيبات الامتحانات.

وكان مجلس العمداء قد أكد في إجتماعه السابق، المنعقد في 5 نوفمبر 2020م، إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية سيتم تعليق الدراسة حفاظاً على صحة الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة.