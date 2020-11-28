شاهد بالفيديو: أغنية البلابل (نور بيتنا) ما بين عاطفة الآباء والأبناء

أغنية نور بيتنا التي تغنت بها البلابل ووجدت إنتشار واسع في ذلك الزمان و إلى يومنا هذا وقام بترديدها عدد من الفنانين الشباب وصارت مسموعة في كل البيوت السودانية ،حيث تعتبر من الأغنيات ذات الطعم واللون المغاير في تجربة البلابل مع الشاعر بشير عباس.
يذكر أن تلك الأغنية عبّرت عن مشاعر شاب في ذلك الزمان هو صلاح حاج سعيد.. ولكنها في أصلها وحقيقتها عبرت عن عاطفة مغايرة ..هي عاطفة الأبوه اتجاه الأبناء.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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