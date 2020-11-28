أسامه سعيد: مستعدون للتفاوض مع مخالفي رأينا في الشرق

أكد الأستاذ أسامه سعيد رئيس مؤتمر حزب البجا – الناطق الرسمي للجبهة الثورية إنهم كمفاوضين لمسار الشرق على استعداد للتحاور مع الجهات المخالفة للرأي معهم فى شرق السودان وصولاً إلى تفاهم يخدم قضيه الشرق.
وقال أسامه بحسب (سونا)، إن موقعي اتفاق جوبا توصلوا لفكرة جديدة، وهي عقد مؤتمر تستكمل فيه استحقاقات السلام، مبيناً أن المؤتمر المؤمل عقده ستشارك فيه كل الأحزاب السياسية والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار سعيد إلى ضروره التزام الحكومة بمخرجاته خاصة القضايا التي لم ترد في الاتفاقية، مضيفاً أن المادة الخامسة والثلاثين من الاتفاقية قد أكدت على ذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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