اللواء عامر: ملف المريخ والحلول بيد (فيفا)

أدلى نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم اللواء عامر عبد الرحمن، بتصريحات صحافية حول مستجدات أزمة المريخ الإدارية بتدخل لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي وطلبها لعقد اجتماع مع الاتحاد السوداني والمريخ.

وأشار نائب رئيس الاتحاد بحسب صحيفة الصيحة، إلى إصرار مجلس المريخ على إبعاد الحل الوفاقي وتمسكه برأيه القاضي باعتماد مخرجات الجمعية العمومية الأخيرة والذهاب نحو الانتخابات.

وعن خطوات الاتحاد المتوقعة قبل الاجتماع بلجنة الحوكمة وإمكانية اجتماعهم بمجلس المريخ مرة أخرى، قال عامر “لن نجتمع مع مجلس الأحمر مجدداً، فهو يصر على رأيه، من جانبنا استنفدنا كل الحلول، لا أعتقد أننا سنقدم شيئاً آخر، وأضاف: كل ما طلبه الاتحاد الدولي بشأن القضية قمنا بتوفيره، الملف الآن والحلول بيد (فيفا) وحده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)