الكندو: “سوداكال” في أيامه الأخيرة بـ”المريخ”

وصف عضو مجلس المريخ محمد موسى الكندو، في تصريح صحفي أن قرارات “سوداكال” بإيقافه وعلي أسد عن مزاولة أي نشاط يتعلق بـ”المريخ” بكونها قرارات “أي كلام”، ويمكن اعتبارها فرفرة ذبيح ليس إلا.

مشيراً إلى أن أيام “سوداكال” الأخيرة في المريخ قد بدأت وقال بحسب صحيفة الصيحة: نحن كمجلس إدارة منتخب اعتدنا على إصدار القرارات والتوصيات بحيث يتم رفعها إلى مجلس الإدارة للبت في شأنها، إلا أن قرار “سوداكال” الأخير يعتبر قراراً فردياً ولا يساوي الحبر الذي كتب به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)