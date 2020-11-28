نادي الهلال ينعي نائب الرئيس الأسبق عبد الله حسن أحمد البشير

بسم الله الرحمن الرحيم

نعي أليم

{{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ *}} صدق الله العظيم

بمزيد من الحزن والأسى وبأحر آيات التعازي القلبية الحارة ، ينعى رئيس وأعضاء لجنة التطبيع بنادي الهلال وأقطاب وجماهير ومحبي الهلال داخل وخارج الوطن وقدامى اللاعيبين والجهاز الفني والإداري ولاعبي الهلال نائب رئيس الهلال الأسبق اللواء طبيب م عبدالله حسن أحمد البشير الذي حدثت وفاته فجر اليوم السبت .

وبحسب صحيفة أول النهار, فقد اعلن مجلس إدارة نادي الهلال إغلاق أبواب النادي لمدة يومين وإعلان الحداد منذ اليوم السبت وحتى غداً الأحد الموافق 29 نوفمبر .. رحم الله اللواء طبيب م عبدالله حسن أحمد البشير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)