الاتحاد العام لكرة القدم يجتمع غداً

يعقد الاتحاد العام لكرة القدم يوم غد الأحد اجتماعاً مهماً مع أندية الدوري الوسيط المؤهل للممتاز. وينعقد الاجتماع في تمام الثانية عشرة ظهراً بمشاركة قادة الاتحاد ومناديب الأندية، ورشحت بعض الأخبار عن اتجاه الاتحاد لاعتماد الوسيط كدرجة بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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