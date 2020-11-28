المفوض السامي لشئون اللاجئين يتفقد معسكر أم راكوبة

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السبت 28 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وصل السيد فليبي غراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين صباح اليوم الي معسكر أم راكوبة للاجئين الاثيوبيين بمنطقة القلابات الشرقية بولاية القضارف.
وفور وصوله عقد اجتماعا مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمعسكر ، ومن ثم تفقد غرفة ممارسة الرضاعة الطبيعية أثناء الطوارئ لأطفال المعسكر ، كما تفقد رعاية الطفولة من سن ٤ - ١٢ للبرامج للتعليمية، وتفقد مركز صحي معسكر أم راكوبه.
كما تلقى تنويرا حول أوضاع الأطفال الصحية والتعليمية بالمعسكر ، بجانب الأوضاع الصحية بصفة عامة بالمعسكر ووقف على أوضاع اللاجئين بالمعسكر.
وكان المفوض السامي لشئون اللاجئين قد وصل إلى ولاية كسلا صباح أمس وعقد اجتماعا مع حكومة الولاية وسجل زيارة إلى معسكر حمداييت ، وإجتمع صباح اليوم مع حكومة ولاية القضارف قبل أن يتفقد معسكر أم راكوبة .
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