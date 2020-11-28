عاجل.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة‏ الثقيلة‏ بولاية كسلا

السبت 28 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع كسلا من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف أنواع العتاد الحربي وذلك فى إطار العمليات التى تقوم بها القوات‏ الأمنية‏ ‏هذه الايام على الشريط الحدودي تحسبا لاي مهددات أمنية انعكاسية نتيجة للصراع الدائر في اثيوبيا بمنطقة اقليم التيقراي المجاور لولاية كسلا ‏.



وكشف العقيد يحيي محمد ادم قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا عن حجم الانجاز والعملية التى تمت بعد متابعة استمرت فترة من الوقت الي حين تحقيق الانجاز‏ مع التحفظ على عدم ذكر اسم المنطقة التى تمت فيها العملية والجناة حفاظا على سرية العملية.

ووجه يحيي رسالة الى من أسماهم عملاء وخونة والعاملين على بث الموت في الشعب السوداني بأن قوات الدعم السريع في كامل جاهزيتها لتحدي الصعاب وعلى أأهبة الاستعداد علاوة على عدم سماحها لاي من يريد أن يعبث بأمن وأستقرار البلاد.

وقال إن الشعب السوداني ‏قام بثورة عظيمة قدم خلالها تضحيات ودروس وكنا شركاء فيها الأمر الذى يتطلب حماية الثورة ، مضيفاً وسنعمل علي ذلك.

وأضاف يحيي أن الدولة وقعت قبل أيام على اتفاق للسلام يحتاج الي حراسة وحماية، وأنهم مستعدون لحماية السلام حتي يكون السودان مستقرا وامناً.

وقال قائد قطاع الدعم السريع بكسلا إنهم على يقظة وتواجد في أي مكان وأنهم سدا ‏ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد‏ ومتابعته لكل ‏الظروف‏ فضلا عن عدم السماح لتنفيذ مثل هذه الأ عمال ودخولها للبلاد.

‏من جانبه حيا اللواء شرطة خالد عوض احمد بوسف مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن قوات الدعم السريع المنتشرة فى ربوع البلاد عامة وولاية كسلا خاصة، وبعث رسالة اطمئنان لقيادة الدعم السريع بالمركز بأن الافراد بولاية كسلا‏ على يقظة تامة ويؤدون واجبهم ويزيدون عليه.

وقال ان الضبطية تعتبر نوعية وفريدة في نوعها من حيث نوع الاسلحة المضبوطة‏ (ثقيلة)‏ حيث كانت فى السابق من الاسلحة الخفيفة.

وأوضح إن الاجهزة النظامية بولاية كسلا ‏تقف مع بعضها البعض في خندق واحد وتخوض كل المعارك ‏جنبا الي جنب، مشيراً إلى أن ولاية كسلا كغيرها من الولايات الحدودية تكثر فيها تجارة السلاح بأنواعه المختلفة الامر الذي يتطلب اليقظة‏ والحيطة من تجارة السلاح ‏، مجدداً يقظة القوات لتؤدي دورها علي الوجه الاكمل.

‏من جانبه طالب العقيد أمن ادم عثمان نائب مدير جهاز المخابرات العامة بولاية كسلا المركز ‏بتقديم مزيد من الد‏عم والاسناد فيما يلي القوات بمنطقة ‏ الحدود ‏الشرقية‏ واعطاء القطاع الشرقي مزيدا من الاهتمام‏ ‏نظرا للوضع الماثل وان تجد حظها من ذلك لانجاز التقدم في العمليات الامنية النوعية.

‏وفيما يلي تورد(سونا) نوعية وعدد الاسلحة التي تم ضبطها وهي عدد(3) مدفع SBG9 ‏عدد(3) مدفع 82L‏ملم عدد(7) مدفع رشاش عدد(11) RBJ7‏ عدد(25) لغم م د منها (23) ايراني الصنع و(2) بلجيكي الصنع ‏عدد(1) بندقة ج 3 معدل عدد(8) علبة شريط رشاش 7/12 عدد(8) شريط قرنوف عدد(12) فيوز لغم م.د مضاد للمركبات والدبابات عدد(1) مدفع دوشكا 7/12 م.ط عدد(2) سيبيا دوشكا عدد (65) دانه مدفع هاون 82 ملم عدد(5) مدفع هاون75/60‏ عدد(3) باكو سلك لغم شرابلن عدد(25) دانه مدفع S.B.G.9‏عدد(31) علبة ذخيرة دوشكا عدد(38) كبسولة مدفع هاون 82 مل‏م عدد(7)عبوة مدفع S.B.G.9‏ عدد (1) تلسكوب S.B.G.9 ‏عدد(1) مدفع رشاش عيار 50 عدد(7) ماسورة احتياطية مدفع رشاش 42 ‏.