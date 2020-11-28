100 ألف فدان مساحات مستهدفة بزراعة القمح بالنيل الأبيض

أكدت المهندس السمحة أحمد عبدالكريم المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض إكتمال الترتيبات الفنية لانطلاق الموسم الشتوي بالولاية.

وأبانت السمحة في تصريح بحسب (سونا)، ان جملة المساحات المستهدفة بزراعة محصول القمح ببحر أبيض تبلغ ١٠٠ ألف فدان وتشمل المساحة التي وفرها مشروع سكر النيل الأبيض لبعض المزارعين مضيفة ان هنالك مقترحاً بزراعة ٣٠ ألف فدان خضروات وزهرة الشمس والأعلاف.

وأشارت مدير وزارة الانتاج إلى أن المساحات التي تم تحضيرها حتي الآن لم تتجاوز الـ٣٠٪ والمزروعة حوالي ١٠٪ من جملة المساحات المستهدفة، مؤكدة حاجتهم لإثنين مليون جالون جازولين لتنفيذ عمليات الموسم الشتوى، مشيرة إلى أن كمية الجازولين المستلمة غير كافية لوجود مساحات كبيرة جداً من الذرة في القطاع المروي تحتاج لعدة ريات تزامناً مع حصاد الذرة في المشاريع الآلية المطرية فضلاً عن تحضيرات وزراعة القمح في وقت مبكر. وأضافت أنهم استلموا ٣٤٥ ألف جالون لمتطلبات العمليات الزراعية.

وقالت السمحة ان البنك الزراعي قام بتوفير التمويل للشركات والأفراد والجمعيات المتمثل في التقاوي والأسمدة بأنواعها المختلفة.

وأكدت إن السعر التركيزي لجوال القمح الذي أعلنته الدولة غير مجزٍ نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج وربما يؤدي هذا السعر لهروب المزارعين من زراعة القمح والبحث عن بدائل أخرى أكثر ربحاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)