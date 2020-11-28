وفد إعلامى يزور خزاني سنار والروصيرص

نظمت وزارة الري والموارد المائية يومى الخميس والجمعة الماضيين زيارة لعدد (40) صحفياً وإعلامياً من وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بخزاني سنار والروصيرص الاستراتيجيين.

وكان فى استقبال الوفد الإعلامي بخزان سنار يوم الخميس بحسب (سونا)، المهندس عبدالحميد محمد حسين مدير خزان سنار المكلف وعدد من المهندسين والعاملين بالخزان الّذى رحب بالوفد وقدم تنويراً عن الخزان منّذ نشأته وحتى اليوم.

ووصف حسين الزيارة بالمهمة وأنها تأتى فى إطار التواصل بين إدارة الخزان والإعلام، مضيفاً أن الهدف الرئيسى من إنشاء الخزان عام 1925م هو رى مشروع الجزيرة وسهول المناقل.

وطاف الوفد على كل أقسام الخزان من أجل الوقوف على طبيعة عمل الخزان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)