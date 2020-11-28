البرهان يشهد تخريج جامعة كرري للطلبة الحربيين غداً

يشهد سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عصر غد الأحد، تخريج جامعة كرري للطلبة الحربيين باستاد الكلية الحربية فى التخصصات والدفعات التالية:

الهندسة الدفعة ٢١، علوم الحاسوب الدفعة ٣، علوم الطيران الدفعة ١٨، الدراسات البحرية الدفعة ٢٠، الطب الدفعة ٥، الأسنان الدفعة ٦، الصيدلة الدفعة ٦، المختبرات الدفعة ٧، الأشعة الدفعة ٧ والتمريض الدفعة ٧.

وسيحضر التخريج بحسب (سونا)، السيد وزير الدفاع اللواء ركن يس ابراهيم يس، رئيس مجلس جامعة كرري والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والأفرع وقادة الوحدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)