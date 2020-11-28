صحة الخرطوم: غرفة طوارئ خاصة أشرفت على تشييع الإمام الصادق

بتوجيه من مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم تاج السر منوفلي شكلت غرفة طوارئ خاصة أشرفت على الإجراءات الاحترازية لتشييع جثمان فقيد البلاد الإمام الصادق المهدي، صباح أمس الجمعة بود نوباوي.

وقامت الغرفة بإنفاذ برنامج تعقيم متكامل لكل من منزل الراحل ودار الأمة ومسجد السيد عبد الرحمن بود نوباوي، منذ إعلان إصابته حتى بعد إعلان الوفاة، ليشمل التعقيم مطار الخرطوم وقبة الإمام المهدي وميدان الخليفة ودار الأمة ومسجد السيد عبد الرحمن.

وقامت الإدارة العامة لتعزيز الصحة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بتوزيع وسائل الحماية الشخصية من كمامات ومعقمات بميدان الخليفة مع حث المشيعين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تشييع الجثمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)