الهلال يتعهد بتصعيد قضية “الثلاثي” لـ(فيفا)

تعهد نائب رئيس نادي الهلال رئيس القطاع الرياضي المهندس الطاهر يونس، بتصعيد قضية الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس لكل مراحل التقاضي وصولاً لـ(فيفا)، جاء هذا في أول رد فعل رسمي من نادي الهلال، تجاه القرارات التي أصدرتها لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأوضح يونس بحسب صحيفة المواكب، أنه كان يتوجب على لجنة اللاعبين غير الهواة تطبيق اللائحة بشكلها الصحيح وإعطاء كل ذوي حق حقه وفقاً للقانون.

وكشف نائب رئيس الهلال أن القرارات التي صدرت تؤكد سلامة موقف الهلال، وأن ما قام به النادي من إجراءات تجاه الثلاثي صحيح مائة بالمائة، وإن كانت القرارات قد أدانت نادي المريخ، واعتبر أنما حدث لم يكن كافياً، للتعدي الذي حدث من المريخ على القانون واللائحة.

وبعث المهندس الطاهر يونس برسائل إطمئنان لجماهير الهلال قال فيها: “لن نترك حقوق الهلال تضيع ولن نتوانى في الدفاع عن مكتسبات النادي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)