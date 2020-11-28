(3) حالات شلل أطفال بالنيل الأبيض و(الصحة) تطلق حملة للتحصين

كشفت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض سارة لافينيا فتح الرحمن عن ظهور (3) حالات شلل اطفال بالولاية من جملة (13) حالة بالبلاد . في السياق قالت مدير إدارة التحصين الموسع بالنيل الأبيض عرجون محمد صالح إن إلادارة ستنفذ حملتين للقضاء على الشلل لأن الحملة تستهدف تطعيم 458 الفا و37 طفلا وطفلة دون سن الخامسة بجميع محليات الولاية من خلال المراكز الثابته والجوالة عبر الاستراتيجيه المتبعة من منزل إلى منزل بالاضافة الى الفرق الخاصة للأطفال في المزارع ونقاط العبور والأسواق. واكدت بحسب صحيفة السوداني، ان هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بواسطة 978 فريق موزعين على المحليات . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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