صحة الجزيرة : الكورونا ليست متاجرة سياسية

كشفت وزارة الصحة ولاية الجزيرة عن تسجيل (5) حالات إصابة بشلل الأطفال بالولاية في وقت أكدت فيه استهداف 1.48.260 طفل خلال الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال خلال انطلاقتها اليوم.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بالولاية د. أحمد المصطفى في مؤتمر صحفي أمس أن انطلاقة الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال تأتي في ظروف استثنائية عبر وضع اقتصادي صعب ووضع صحي ضعيف من خلال انتشار الموجة الثانية لفيروس كوفيد19 قائلا (الكورونا ليست متاجرة سياسية وأصبحت تنتشر بسرعة وما ممكن الناس تتجاوزها ).

وشدد على ضرورة الالتزام بالموجهات الصحية في التصدي لجائحة كورونا، معلنا انطلاقة حملة الاستجابة لوباء شلل الأطفال صباح اليوم من بيت لبيت في الولاية للوصول الى نسبة تغطية تصل الى 95% .

من جانبه قال مدير البرنامج الموسع للتحصين كامل الفاضل بحسب صحيفة السوداني، إن الحملة تستهدف أكثر من مليون طفل بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه بدعم من الصحة العالمية واليونسيف والحكومة الاتحادية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)