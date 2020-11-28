أزمة في ميناء بورتسودان بسبب تكدس آلاف الحاويات

قفزت أعداد الحاويات التي تنتظر البواخر لعمليات الصادر من 400 إلى 500، ووصلت مؤخراً إلى 1400 حاوية في اليوم.
وعزت الموانئ البحرية تكدس الحاويات للأحداث التي شهدتها بورتسودان مؤخراً، مشيرة إلى أن الترتيبات تجري داخل كرين 3، 1 لدخول الخدمة.
وكشفت إدارة الميناء الجنوبي عن مغادرة 3 بواخر ودخول 3 أخرى خلال الساعات المقبلة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الميناء الجنوبي والشركات الملاحية حول قرار استثناء تفريغ حاويات الوارد في اللقاء التفاكري بين إدارة الميناء الجنوبي والشركات الملاحية.
وأوضح مدير الميناء الجنوبي، جمال مبارك بحسب صحيفة المواكب، أن الاجتماع هو امتداد للاجتماع الأول الذي تمخض عنه توصيات ونتائج غيجابية حققت طفرة كبيرة في حركة المناولة وتداول الحاويات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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