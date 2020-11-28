عكود : الامتناع عن مفاوضات سد النهضة ليس وسيلة ضغط

كشف عضو وفد التفاوض في مفاوضات سد النهضة بروفيسور محمد عكود ، أن أثيوبيا أحدثت بعض التغييرات في السد وفق رؤية السودان ، وقال إن التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية حول السد ليس صعباً ، مشيراً إلى أنها أحدثت تباعداً بين الأطراف الثلاثة وقال عكود في مؤتمر صحفي أمس ، إن موقف السودان القاضي بعدم المشاركة في الاجتماع الأخير ليس وسيلة ضغط ، لكنه رأى ضرورة إعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة من أجل التوصل إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.
وقال إن موقف السودان في سد النهضة واضح في التفاوض وينظر إلى مصلحة البلاد ، مؤكداً أن السودان لا يقف مع دولة ضد أخرى، منبهاً إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم في الملء والتشغيل سيؤدي إلى أضرار كبيرة بخزان الروصيرص وما حوله ، مشيراً إلى أن 70 % من المشاريع الزراعية تعتمد عليه.
من جانبه قال عضو وفد التفاوض مصطفى حسين إن حدوث أضرار بخزان الروصيرص سيحدث أضراراً في البنى التحتية وأضراراً اقتصادية ، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أن النيل الازرق يعتمد عليه نصف سكان السودان .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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