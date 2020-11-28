الحلو يوقع اتفاقاً مع شركات أجنبية للتعدين في جبال النوبة

وقع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو على عقودات مع شركتين أجنبيتين تسمح لهما بالتعدين عن الذهب واليورانيوم بمناطق سيطرة حركته بجبال النوبة بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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