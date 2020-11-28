المجلس القومي: أطفال من إثيوبيا وصلوا معسكرات اللاجئين بلا أسر

كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، عثمان شيبة، عن دخول أعداد كبيرة من الأطفال غير المصطحبين لأسرهم معسكرات اللاجئين بالسودان، وشدد على أن هذه الأوضاع تمثل قلقاً للسلطات التي تبذل جهوداً مكثفة لتوفير حماية قانونية وأمنية لهم.

وأوضح شيبة بحسب صحيفة الصيحة، أن زيارته ضمن وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى معسكر “أم راكوبة” تأتي لتقديم دعم المجلس والوقوف على دعم المنظمات العاملة في المجال لتحسين مستوى الاستجابة للأطفال والنساء وتوفير بيئة مناسبة لهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)