مقاومة جبل أولياء ترفض دعوة مناوي للتنوير باتفاق جوبا

كشفت لجان تنسيقية مقاومة جبل أولياء وتنسيقية مقاومة الخرطوم شمال رفضها الاستجابة لدعوة رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي للتنوير باتفاقية سلام جوبا الذي نظمته الحركة بفندق القراند (هوليدي فيلا) الاسبوع الماضي.

وبررت رفضها دعوة مناوي بسبب الحديث عن المصالحة المزعومة مع الاسلاميين من قبل مناوي.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة بحسب صحيفة الجريدة واضح من شعاراتنا كعين الشمس لا مساومة ولا تفاوض ولا تنازل في معاقبة كل منسوبي النظام البائد.وأردفت إذا ارادت اي جهة تنوير لجان المقاومة بالراهن او اي نشاط سياسي فعليها بشفافية التعامل مع الجمهور و هذا هو خطابنا الذي لن نغيره .وقطعت بأنها لن تكون جزء او مع اي مجموعة تدعوا للتسوية السياسية مع الإسلاميين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)