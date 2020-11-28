  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

في مشهدٍ مهيبٍ.. السودان يُودِّع الإمام الصادق إلى مثواه الأخير

الرئيس التونسي الأسبق ينعي الإمام الصادق المهدي

تعليق الدراسة بجامعة الأحفاد للبنات بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

البرهان يدعم قرار امتناع المفاوضين عن حضور محادثات سد النهضة

بأمر الغلاء: اللحوم والألبان .. سلع لا يمكن الوصول اليها

ركود وإرتفاع حاد في العقارات والايجارات بالخرطوم

(الصحة): (13) حالة وفاة و(433) إصابة جديدة بـ(كورونا)

إغلاق مجمعات الجمهور بمدن الخرطوم الثلاث بسبب (كورونا)

صحيفة أخبار اليوم:

مليونية مهيبة في تشييع الإمام الصادق المهدي بالقبة

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«اخبار اليوم» تصدر عددا ثانيا حول رحيل الإمام وترصد بالصور والتفاصيل التشييع والتأبين

عبدالرحمن الصادق المهدي: هذه المهمة كلفني بها والدي قبل سنتين

الاستاذ عاصم البلال الطيب يكتب : بعد رحيل الامام بين سعادتنا ومراضتنا

صحيفة الوطن:

تشييع مهيب للمهدي والبقعة تتوشح بالسواد

رحل دخري الحوبة وفارس الساحة وحكيم الأمة

نقل رئاسة حزب الأمة إلى فضل الله برمة

عبد الرحمن الصادق :أطمئن الجميع نحن على قلب رجل وإمراة واحدة

منصة كورونا توصي بإغلاق البلاد

الشرطة تغلق مجمعات خدمات الجمهور بسبب كورونا

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)