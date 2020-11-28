وفاة شقيق الرئيس السابق عمر البشير بإحدى مستشفيات الخرطوم

توفي فجر يوم السبت اللواء (م) د. عبد الله حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، بعد صراع مع المرض. عمل الراحل طبيباً في القوات المسلحة السودانية لخمسة عشر عاماً، قبل تقاعده. وكان الفقيد قد نقل لإحدى مستشفيات الخرطوم بعد تدهور حالته الصحية في سجن كوبر، ورفضت السلطات السودانية السماح لأسرته بنقله لخارج السودان لتلقي العلاج. وسيتم دفن الراحل عند الساعة ٨ من صباح السبت بمقابر حلة حمد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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