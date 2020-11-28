(بُرمة) خلفا للمهدي لرئاسة الأمة ومولانا ( ابو) لإمامة الأنصار

تسلم اللواء فضل الله برمة ناصر الجمعة مهام رئاسة حزب الأمة القومي خلفا للراحل الامام الصادق المهدي لحين قيام المؤتمر العام للحزب.

وأبان اللواء برمة وفق (سونا) ان هذا يأتي في اطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب مؤكدا أن الامام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها.

وأكد برمة قوة ووحدة عضوية حزب الأمة وتماسكها وتطبيقها لرؤية الامام الصادق المهدي عبر المؤسسية مشيرا إلى جديتهم في قيام المؤتمر العام للحزب قريبا.

وقال انه سيتم أولا التأكيد على قيام المؤتمرات القاعدية بدءا من الاداريات ثم المحليات ثم الولايات فالتصعيد للمؤتمر العام وايضا التصعيد من الكليات المختلفة مؤكدا أن المؤتمر العام سيؤمه من يمثلون قواعدهم فعليا. وأضاف ان السيد عبدالمحمود ابو سيخلف الامام الصادق المهدي في امامة الانصار لحين أيضا قيام المؤتمر .

ومدح برمة الدور الذي يقوم به الاعلام معربا عن أمله في قيام اعلام وطني تفتح له كل المنابر وتملك له الحقائق ليقوم بدوره كاملا في خدمة السودان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)