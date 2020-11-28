شاهد بالفيديو : الأهلي يصعق الزمالك في نهائي القرن ويحرز لقبه التاسع

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوز في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 مساء الجمعة باستاد القاهرة في المباراة النهائية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 5 ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31 ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي في فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

المباراة كانت قوية وحافلة بالندية واستحقت لقب نهائي القرن وقدم الأهلي بداية جيدة ولكن الزمالك لعب أيضاً مباراة قوية رغم الغيابات وخرج اللقاء بصورة طيبة.

بدأت المباراة سريعة وفق موقع كوورة بمحاولة أهلاوية من كرة طولية لمعلول هيأها مروان ولكن أجاي لم يستغلها ، وحاول الزمالك الاستحواذ بلمسات ساسي وأبعد أبوجبل محاولة خطيرة من حسين الشحات بتمريرة ذكية من أجاي.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 5 من كرة عرضية حولها السولية برأسه في شباك أبوجبل ببراعة ، وحاول الزمالك الرد سريعاً ولكن بمحاولة غير مكتملة من شيكابالا ولكن ضعف الجبهة اليسرى للزمالك كان مؤثراً على الفريق الأبيض بشكل واضح.

أرسل الشحات عرضية هيأها مروان لأجاي ولكن لم يستغلها اللاعب النيجيري ، وحاول الزمالك استغلال مهارة بن شرقي ولكن بلا خطورة خلال الربع ساعة الأولى ووجه شيكابالا تسديدة قوية في يد الشناوي.

أطلق بن شرقي تسديدة قوية فوق العارضة بعد تدخل من السولية ، ووجه بن شرقي تصويبة جديدة بجانب القائم وانحصر الأداء في وسط الملعب بين الفريقين وأرسل شيكابالا عرضية سهلة في يد الشناوي.

الزمالك ظهر هجومياً بقوة في الدقيقة 30 بمحاولة خطيرة لم يدركها مصطفى محمد ثم تسديدة مباغتة من طارق حامد بجوار القائم ، وسجل شيكابالا هدف التعادل بتسديدة عالمية في مرمى الشناوي في الدقيقة 31 بعد فاصل من المهارات الفردية.

أمسك الشناوي عرضية سهلة من إسلام جابر ، وحاول الزمالك بعرضية مرت من بن شرقي.. وأهدر حمدي فتحي محاولة قريبة للأهلي من ضربة رأس أنقذها أبوجبل وخرج الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

الزمالك قدم بداية ضاغطة في الشوط الثاني وأرسل زيزو كرة عرضية أبعدها هاني ثم محاولة آخرى ضاعت مع تقدم الشناوي والذي أمسك بمحاولة خطيرة لمصطفى محمد وأبعد الأهلي انطلاقة زيزو وأهدر حسين الشحات فرصة خطيرة للأهلي من جملة تكتيكية منظمة من أجاي لمعلول الذي مرر للشحات ولكن القائم رد الفرصة وأبعدها محمود علاء.

أبوجبل أبعد كرة خطيرة في الأهلي ولكن إسلام جابر تعرض للإصابة ، وأبعد أيمن أشرف انطلاقة لبن شرقي بينما رد القائم تسديدة صاروخية من زيزو.. واشتكى أجاي من الإصابة وحل بدلاً منه في الدقيقة 67 اللاعب الأنجولي جيرالدو.

وأهدر محمود علاء ضربة رأس بجوار القائم.. وأبعد أحمد عيد محاولة أهلاوية بينما نال عمرو السولية إنذاراً ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد سقوط بن شرقي في منطقة الجزاء.

وأضاع مروان محسن فرصة أهلاوية من عرضية سريعة من جيرالدو.. ومرت تسديدة أفشة بجوار القائم وأمسك أبوجبل بمحاولة خطيرة من جانب محمد هاني ، وهدأ إيقاع اللقاء وسجل الأهلي هدف التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس أبوجبل.

نال أفشة إنذاراً ، ودفع الزمالك باللاعب عمر السعيد في الدقيقة 90 بينما أشرك الأهلي رامي ربيعة على حساب أفشة ثم شارك كهربا ونال ساسي إنذاراً ثم الشناوي وخرج اللقاء بفوز مثير للأهلي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)