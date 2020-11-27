الأمل عطبرة يكسب كيكوسي الزنزباري بهدف

فاز الأمل عطبرة على فريق كيكوسي الزنزباري بهدف احرزه الاعب بشير، فى المباراة التى جرت عصر الجمعة باستاد الهلال ضمن ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية ويقام لقاء الإياب يوم 4 ديسمبر المقبل ووقف الفريقان وفق ( سونا ) دقيقة حداد على روح فقيد البلاد الإمام الصادق المهدي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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