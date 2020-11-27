القضارف: تطمينات بإنتظام إمداد مياه الشرب قريبا

طمأن المهندس بدوي جلابي آدم، مدير التوزيع بهيئة مياه ولاية القضارف، طمأن مواطني الولاية بإنتظام الإمداد المائي في فترة لا تتجاوز العشرين يوما .
وأوضح بدوي وفق (سونا) أن المحطة الرئيسية بالشوك بدأت في العمل بنظام 24 ساعة بعد أن كانت تعمل بنظام العشرة ساعات، وأبان بأن طلمبات الضغط العالي تعرضت لاشكالات تم إحتوائها و صيانتها بالخرطوم، وقال نحن الآن في الطريق إلى وضع جدولة إنسياب تصل إلى 80% .
وناشد مدير توزيع المياه، لجان المقاومة بالاستمرار في توعية المواطنين بجدولة امداد وتدفق المياه وإنسيابها بالأحياء يذكر أن مدينة القضارف شهدت أمس إحتجاحات متفرقة لندرة مياه الشرب جراء أعطال طالت طلمبات الضخ.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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