القضارف: تطمينات بإنتظام إمداد مياه الشرب قريبا

طمأن المهندس بدوي جلابي آدم، مدير التوزيع بهيئة مياه ولاية القضارف، طمأن مواطني الولاية بإنتظام الإمداد المائي في فترة لا تتجاوز العشرين يوما .

وأوضح بدوي وفق (سونا) أن المحطة الرئيسية بالشوك بدأت في العمل بنظام 24 ساعة بعد أن كانت تعمل بنظام العشرة ساعات، وأبان بأن طلمبات الضغط العالي تعرضت لاشكالات تم إحتوائها و صيانتها بالخرطوم، وقال نحن الآن في الطريق إلى وضع جدولة إنسياب تصل إلى 80% .