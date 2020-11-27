حالة إصابة واحدة مؤكدة بـ(كورونا) بجامعة القرآن الكريم

أكدت الوحدة الصحية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عن وجود حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كوفيد ١٩ (كورونا) للدكتور رئيس قسم اللغة التركية بمدرسة الألسن بالجامعة، حيث أظهرت نتيجة الفحص موجبة مؤكدةً تفعيل بروتوكول العزل لكل المخالطين للدكتور بمنحهم إجازة للعزل (٢١) يوماً حسب موجهات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة ولايه الخرطوم.

وقد قامت الوحدة الصحية بحسب (سونا)، بتصميم برنامج تعقيم لكل الجامعة بالتعاون مع لجنة الوبائيات بأمدرمان منذ الأربعاء ٢٥/ 11/ 2020م، بتعقيم مكاتب الإدارة العليا والإدارة المالية وكلية القرآن الكريم والدراسات العليا ومجمع الشؤون الإدارية ومركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية ومسجد النيلين والمكتبة المركزية وكل مكاتب الحرس الجامعي بالإضافة لقاعة الشهداء وإذاعة صوت المثاني.

وأبانت الوحدة الصحية أنه سيتم تعقيم مركزي الطالبات (أ+ب) لذلك تم منح العاملين إجازة ليوم واحد فقط لتسهيل عمل فرق الوبائيات لتعقيم القاعات الدراسية والمكاتب والمعامل، بينما سيتم تعقيم المدينة الجامعية بالثورة اليوم الجمعة ٢٧/ 11 2020م إن شاء الله وذلك تحقيقاً لضمان الوقاية من انتشار هذا الوباء.

الجدير بالذكر أنه قد تم توزيع أكثر من ١٢ ألف كمامة لجميع العاملين بالجامعة والطلاب والطالبات وكذلك توزيع المعقمات للمكاتب وقاعات الامتحانات وتصميم حملة توعية عبر الوحدة الصحية وعمادة شؤون الطلاب وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة وإذاعة صوت المثاني.

وتؤكد إدارة الجامعة عدم صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بان هنالك حالات إصابة غير هذه الحالة، ترجو إدارة الجامعة من العاملين والطلاب والطالبات ضرورة الالتزام بالموجهات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد ١٩ (كورونا ).

وستقوم إدارة الجامعة بإتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الصحية الضرورية لقيام الامتحانات للفرقة الثالثة والفرقة الثانية والفرقة الأولى جدد (ب) حسب الجداول والمواقيت المعلنة مسبقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)